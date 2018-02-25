"Bubi" zeytin dalı haberidir!

ABD, "Türkiye Afrin'de sivilleri ' öldürüyor" iftirasını attı. YPG'li maşaları ise 80-90'lık nineleri-dedeleri bile canlı kalkan yaptı. Hepsini bağlayıp bir depoya kapattı. Etrafını da mayınlı bubi tuzaklarıyla donattı.



Alçakların planını fark eden Mehmetçik ise canını hiçe saydı. Bombaları etkisiz hale getirip yaslıları dışarıya çıkardı. Hatta yürüyemeyenleri sırtında taşıdı. Dünyaya mesaj yolladı: Siviller bizim namusumuz!

YPG, Maskah köyünden kaçarken 4 yaşlıyı işte bu halde ölüme terk etti.

Teröristler, kapı açıldığında patlaması için eşiğe el bombası tuzakladı.

Türk askeri bombalara, mayınlara aldırmadı. Sivilleri böyle kurtardı.

Uzun süre bağlı kaldığı için yürüyemeyen yaşlıları askerler sırtında taşıdı.