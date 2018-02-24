Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 14 çadır ve 12 konteyner ile oluşturulan "seyyar ilk yardım hastanesi", 1 Ekim'den bu yana hizmet veriyor.
TSK'dan sınıra seyyar ilk yardım hastanesi
Etiketler: TSK , Hatay , Sağlık Bakanlığı , Cilveg��zü Sınır Kapısı , ilk yardım , yoğun bakım , İdlib , AFAD
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