

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 14 çadır ve 12 konteyner ile oluşturulan "seyyar ilk yardım hastanesi", 1 Ekim'den bu yana hizmet veriyor.