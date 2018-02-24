Suriye'nin Halep bölgesinden çıkıp Afrin'e giden 40 araçlık konvoyun önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından vurulmasıyla, Afrin'e terör tahkimatını önlemeye yönelik "Hareketli her hedef vurulacak" diye belirlenen yeni angajman kuralları uygulamaya konuldu ve ilk kez uygulandı.
Türkiye'den yeni angajman kuralı ilk kez uygulandı
- Yalanın sözcüsü Soner Yalçın
- Erdoğan: Sefer görev emri olanlar hazır olsun
- Erdoğan'ın bir sözü yetti e-devlet kilitlendi!
kalan karakter 1000
Güzel oldu
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.