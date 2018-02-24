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Türkiye'den yeni angajman kuralı ilk kez uygulandı


Suriye'nin Halep bölgesinden çıkıp Afrin'e giden 40 araçlık konvoyun önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından vurulmasıyla, Afrin'e terör tahkimatını önlemeye yönelik "Hareketli her hedef vurulacak" diye belirlenen yeni angajman kuralları uygulamaya konuldu ve ilk kez uygulandı.

  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 13:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

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cevapla 24.02.2018 19:24
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