Türkiye'den yeni angajman kuralı ilk kez uygulandı



Suriye'nin Halep bölgesinden çıkıp Afrin'e giden 40 araçlık konvoyun önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından vurulmasıyla, Afrin'e terör tahkimatını önlemeye yönelik "Hareketli her hedef vurulacak" diye belirlenen yeni angajman kuralları uygulamaya konuldu ve ilk kez uygulandı.