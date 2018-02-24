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Sabah saldırısı

’de sabah sporuna giden 70 yaşındaki eczacı Kemal Serdar Sitoci, silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Tetikçi ise sırra kadem bastı

Sabah saldırısı
İstanbul Ataköy'de Eczacı Kemal Serdar Sitoci (70) sabah sporuna gitti. Eve dönerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. sabıkası bulunan Kemal Sitoci'nin ölümü ile uyuşturucu arasında bağlantı araştırılıyor.


KEMAL SERDAR SİTOCİ

Barış SÖZAL
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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