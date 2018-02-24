Sabah saldırısı

İstanbul Ataköy'de Eczacı Kemal Serdar Sitoci (70) sabah sporuna gitti. Eve dönerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarlakanlar içinde yere yığıldı.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri,ancak tüm müdahalelere rağmenkurtarılamadı. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Uyuşturucu sabıkası bulunan Kemal Sitoci'nin ölümü ile uyuşturucu arasında bağlantı araştırılıyor.
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