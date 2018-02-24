Meteoroloji'nin hafta sonu İstanbul hava durumuna ilişkin verdiği kar ve karla karışık yağmur tahmini heyecan yaratmıştı. Ancak son tahminlere göre İstanbul'da hafta sonu yağmur etkili olacak. Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları azalıyor.
Meteoroloji hafta sonu tahminini değiştirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü Sibirya soğukları kendisini hissettirecek. Ankara ve İzmir'de bugün sağanak yağış olacak.
Etiketler: Hava durumu , Güneydoğu Anadolu , İç Anadolu , Meteoroloji , İstanbul , Ankara , Karadeniz
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