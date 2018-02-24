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hafta sonu tahminini değiştirdi

Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlerine göre, 'da Cumartesi ve Pazar günü Sibirya soğukları kendisini hissettirecek. ve İzmir'de bugün sağanak yağış olacak.

Meteoroloji hafta sonu tahminini değiştirdi

'nin hafta sonu na ilişkin verdiği kar ve karla karışık yağmur tahmini heyecan yaratmıştı. Ancak son tahminlere göre İstanbul'da hafta sonu yağmur etkili olacak. Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul, ve İzmir'de hava sıcaklıkları azalıyor.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 09:19
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