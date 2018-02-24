TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekatı 36. gününde başarıyla sürdürülüyor. Cinderes'teki terör mevzileri Türk helikopterleri tarafından gece saatlerinde bombalandı. Savaş uçakları ise Mabetli ve Şeran'daki hedefleri imha etti. Afrin'in doğusunda yer alan Tel Rıfat'tan YPG'li teröristler çekildi ve Beşar Esad güçleri ilçeye girdi. Maskah köyünün dün alınmasıyla Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO unsurları Raco'nun girişine dayandı. Gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Maskah köyünden ilk fotoğraf paylaşıldı.

Gece saatlerinde bir Türk helikopteri Afrin'deki YPG mevzilerini vurdu.



Maskah köyünün dün alınmasıyla Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO unsurları Raco'nun girişine dayandı. Gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Maskah köyünden ilk fotoğraf paylaşıldı.



TEL RIFAT'A BASKILAMA BAŞLADI

Zeytin Dalı Harekatı'nın belki de en kritik aşaması, rejim ile PKK'nın ortaklaşa denetiminde olan Tel Rifat'ın ele geçirilmesi, Halep-Afrin güzergâhının kontrol edilmesi olacak. TSK, burayı çevrelemeye ve baskılamaya başladı

101 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ, 1873 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 73'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 101 noktayı örgütten kurtardı. 1873 teröristin etkisiz hale getirildi.