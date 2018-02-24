Jandarma Genel Komutanlığı için üretilen ilk T129ATAK Helikopteri, J-1453 kuyruk numarası ve FATİH ismini alarak komutanlığa teslim edildi.
Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., T-129 Atak Helikopteri'nin birincisinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Etiketler: jandarma genel komutanlık , ATAK Helikopteri , İstanbul , Fatih , T129 ATAK
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büyük işler büyük devlet olmanın gereğidir takipteyiz
şimdi yine soracaklar bunun motorunuda bizmi ürettik.insansız atak ta üretecekmiyiz.
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
Çok güzel daima üretim daima ARGE yapalım.
İnşaalllah binincisi de teslim edilir
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