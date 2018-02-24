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Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., T-129 'nin birincisinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.


Jandarma Genel Komutanlığı için üretilen ilk T129, J-1453 kuyruk numarası ve ismini alarak komutanlığa teslim edildi.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 09:28
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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yaşar boyacı yaşar boyacı

büyük işler büyük devlet olmanın gereğidir takipteyiz

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evet0
hayır0
cevapla 24.02.2018 19:11
vatandaş vatandaş

şimdi yine soracaklar bunun motorunuda bizmi ürettik.insansız atak ta üretecekmiyiz.

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evet1
hayır0
cevapla 24.02.2018 14:02
T&#252;rkiyem Türkiyem

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.02.2018 13:12
Naim Naim

Çok güzel daima üretim daima ARGE yapalım.

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evet1
hayır0
cevapla 24.02.2018 09:48
ağası ağası

İnşaalllah binincisi de teslim edilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.02.2018 09:43
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