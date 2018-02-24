Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca, Suriye'nin Afrinbölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı
Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü bulundu.
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