;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı'ndan teröristlerle ilgili çarpıcı sözler
  2. Hamsi Karadeniz'de doğal ortamında görüntülendi

Teröristler yaşlı köylüleri bağlayıp mayınla tuzakladı

Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü bulundu.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca, Suriye'nin Afrinbölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 09:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar