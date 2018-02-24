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İşte 'de öldürülen 'li terörist sayısı

'nın 'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 36. güne girildi. Son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan son açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1931 olduğu belirtildi

İşte Afrinde öldürülen YPGli terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

unsurlarının kent merkezini kuşatmak için hazırlıkları devam ediyor. TSK'dan dün yapılan açıklamada, sivil hassasiyetine vurgu yapılarak, "Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları da gözlenmektedir" denildi.

Ayrıca, Afrin ile Halep arasında kritik bir konumda olan Tel Rifat da kıskaç altına alınıyor. Harekatta şu ana kadar 101 nokta teröristlerden temizlendi.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 10:04
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