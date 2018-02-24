Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK unsurlarının Afrin kent merkezini kuşatmak için hazırlıkları devam ediyor. TSK'dan dün yapılan açıklamada, sivil hassasiyetine vurgu yapılarak, "Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları da gözlenmektedir" denildi.

Ayrıca, Afrin ile Halep arasında kritik bir konumda olan Tel Rifat da kıskaç altına alınıyor. Harekatta şu ana kadar 101 nokta teröristlerden temizlendi.