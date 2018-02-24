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Afrin'de 2 köy daha terörden arındırıldı

TSK ve ÖSO, Afrin’in güneybatısındaki Hacılar ve Ebu Kabe köylerini teröristlerden temizledi

Afrinde 2 köy daha terörden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor.

Cinderes'teki terör mevzileri sabaha kadar bombalandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği Afrin'de Ebu Kab ve Hacılar köyü de teröristlerden temizlendi.

  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 10:46
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