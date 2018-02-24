İnsansız tank geliyor

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ın "İnsansıztank üretilecek" açıklamasınınardından gözler yeni Ar-Geçalışmalarına çevrildi. SavunmaSanayi Müsteşarlığı'nın (SSM)çalışmalara çok öncedenbaşladığı ve bu konuda 2017'debir yarışma düzenlediği ortayaçıktı. 16 projenin finalekaldığı yarışmada dikkatçeken prototipler vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında da konunun ele alındığı belirtildi. Projelerde silah sistemleri, yaralı kurtarma, mayın tespiti ve imhası, yük taşıma, sokak arası ateş altındaki asker transferi, 360 derece gözetleme, bomba imha gibi modellerin yer aldığı belirtildi.
Aselsan, Kaplan isminde bir insansız kara aracı (İKA) tasarlamıştı.
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