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geliyor

İnsansız tank geliyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İnsansız tank üretilecek" açıklamasının ardından gözler yeni Ar-Ge çalışmalarına çevrildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın (SSM) çalışmalara çok önceden başladığı ve bu konuda 2017'de bir yarışma düzenlediği ortaya çıktı. 16 projenin finale kaldığı yarışmada dikkat çeken prototipler vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında da konunun ele alındığı belirtildi. Projelerde silah sistemleri, yaralı kurtarma, mayın tespiti ve imhası, yük taşıma, sokak arası ateş altındaki asker transferi, 360 derece gözetleme, bomba imha gibi modellerin yer aldığı belirtildi.


, Kaplan isminde bir insansız kara aracı (İKA) tasarlamıştı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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