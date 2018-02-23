Washington Portakal'ını çıldırtacak video

; 19 / 10 15 / 7 12 / 1 6 / -5 14 / 2 14 / 5 12 / 3 18 / 10 1 / -8 13 / 5 18 / 9 12 / 6 9 / 6 13 / 5 9 / -2 13 / 5 10 / 2 5 / -2 10 / 1 13 / 4 12 / 7 10 / 6 12 / 3 11 / 1 16 / 8 13 / 3 10 / 5 9 / 4 12 / -2 13 / -1 4 / -5 13 / 4 12 / 4 10 / 8 13 / 1 5 / 0 17 / 9 14 / 2 11 / 1 11 / 7 16 / 9 15 / 5 12 / 4 14 / 1 5 / -8 12 / 4 14 / -1 13 / 4 8 / 3 14 / -2 14 / 5 11 / 6 14 / 5 13 / 3 12 / 3 16 / 7 10 / 5 19 / 10 12 / 5 10 / -1 11 / 2 13 / 1 10 / 8 19 / 8 10 / 8 10 / 6 10 / 8 12 / 4 8 / 5 12 / -2 15 / 7 6 / 3 9 / 5 14 / 3 10 / 8 13 / 0 13 / 3 6 / -3 12 / 7 11 / 0 8 / 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsansız tank üretmemiz lazım" sözlerinden çok rahatsız olan ABD beslemesi Fatih Portakal'ı çıldırtacak video sosyal medyada hızla yayıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısının hazırladığı video için, "İzle izle çıldır Washington Portakal'ı" yorumları yapıldı.
- 23 Şubat 2018, Cuma 23:31
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