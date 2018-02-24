Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyarak skandal bir karara imza attı.
Parlamentoda 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye 5 Türk kökenli milletvekili de "Evet" oyu verdi.
DENK PARTİSİ "RET" OYU VERDİ
Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Hollanda Meclisi'ne 4'ü kadın 7 Türk kökenli vekil bulunuyor.
Türk kökenli milletvekillerinden DENK Partisi'nden Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk ile aynı partiye mensup Fas kökenli milletvekili asılsız "Ermeni soykırım" önergesine "ret" yönünde oy kullandılar.
"EVET" OYU VEREN TÜRK VEKİLLER
Başbakan Mark Rutte'nin Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nden Dilan Yeşilgöz, Yeşil Sol'dan Nevin Özütok ve Zihni Özdil, Sosyalist Parti'den Saadet Karabulut ile Cem Laçin asılsız "Ermeni soykırım" önergesine "Evet" yönünde oy kullanarak bir kez daha Türkiye karşıtı olduklarını gösterdiler.
(Saadet Karabulut)
(Nevin Özütok)
(PKK'lı terörist Yücel Yeşilgöz'ün kızı Dilan Yeşilgöz)
(Zihni Özdil)
(Cem Laçin)
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Hainlerin vatandaşlıktan çıkarılması gerekiyor. Bizim vergilerle bizim T.C. kimliğini kullanmasınlar.
Bunların Türklükle alakası yok,bize de hayırı yok,vatandaşlıktan atılsınlar.
başlıkta bir hata olmuş herhalde haberin. 'Ermeni soykırımı var' diyen 5 Türk vekil! değilde 5 soysuz olması lazımdı.
BUNLARIN ERMENI OLMADIKLARINI NOREEN BILIYORSUNUZ
ne bekliyorduk bunların ırkı belli satılık ermeni bunlar çünkü dünyada en çok alınıp satıla bilen millet ERMENİLER adları belli bunların yakınlarını TÜRKİYE de İYİ TAKİP ETMEK LAZIM BUNLARI TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMASI LAZIM VEDE TÜRKİYE ye GİMELERİ ne ENGEL OLMAK LAZIM .
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