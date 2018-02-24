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'Ermeni soykırımı var' diyen 5 Türk vekil!

'da 5 Türk asıllı milletvekili 1915 olaylarını “soykırım” diye tanıyan karara destek verdi.

Ermeni soykırımı var diyen 5 Türk vekil!

Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyarak skandal bir karara imza attı.

Parlamentoda 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye 5 Türk kökenli milletvekili de "Evet" oyu verdi.

DENK PARTİSİ "RET" OYU VERDİ
kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Meclisi'ne 4'ü kadın 7 Türk kökenli vekil bulunuyor.

Türk kökenli milletvekillerinden DENK Partisi'nden Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk ile aynı partiye mensup Fas kökenli milletvekili asılsız "Ermeni soykırım" önergesine "ret" yönünde oy kullandılar.

"EVET" OYU VEREN TÜRK VEKİLLER
Başbakan 'nin Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nden , Yeşil Sol'dan Nevin Özütok ve , 'den ile asılsız "Ermeni soykırım" önergesine "Evet" yönünde oy kullanarak bir kez daha Türkiye karşıtı olduklarını gösterdiler.

(Saadet Karabulut)

(Nevin Özütok)


('lı terörist Yücel Yeşilgöz'ün kızı Dilan Yeşilgöz)

(Zihni Özdil)


(Cem Laçin)

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 10:57
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Hainlerin vatandaşlıktan çıkarılması gerekiyor. Bizim vergilerle bizim T.C. kimliğini kullanmasınlar.

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evet6
hayır0
cevapla 24.02.2018 19:22
med med

Bunların Türklükle alakası yok,bize de hayırı yok,vatandaşlıktan atılsınlar.

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evet6
hayır0
cevapla 24.02.2018 19:02
mustafa mustafa

başlıkta bir hata olmuş herhalde haberin. 'Ermeni soykırımı var' diyen 5 Türk vekil! değilde 5 soysuz olması lazımdı.

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evet9
hayır0
cevapla 24.02.2018 15:37
oflu baba oflu baba

BUNLARIN ERMENI OLMADIKLARINI NOREEN BILIYORSUNUZ

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evet10
hayır0
cevapla 24.02.2018 14:48
murathoca murathoca

ne bekliyorduk bunların ırkı belli satılık ermeni bunlar çünkü dünyada en çok alınıp satıla bilen millet ERMENİLER adları belli bunların yakınlarını TÜRKİYE de İYİ TAKİP ETMEK LAZIM BUNLARI TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMASI LAZIM VEDE TÜRKİYE ye GİMELERİ ne ENGEL OLMAK LAZIM .

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evet8
hayır0
cevapla 24.02.2018 12:38
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