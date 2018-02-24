;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı'ndan teröristlerle ilgili çarpıcı sözler
  2. FETÖ’cüye şerefsiz demek suç değil

İzmir'de korkutan deprem!

İzmir Körfezi’nde Richter ölçeğine 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Foça ilçesinde hissedildi.

İzmirde korkutan deprem!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir Körfezi olarak saptadığı deprem, bugün saat 05.16'da meydana geldi. Yerin 12.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Foça'da hissedildi. Bu depremin ardından İzmir Körfezi'nde saat 06.08'de 2.7, saat 06.12'de 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.
  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 10:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar