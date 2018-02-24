Dayı-yeğen hainleri yenen

Türkiye, terör odaklarını yok etmek için harekete geçti. Bu kapsamda Zeytin Dalı Harekatı düzenlendi. Operasyon tam gaz devam ederken, Polis Özel Harekat ile Jandarma Özel Harekat da devreye girdi. JÖH ile PÖH, Afrin'de meskun mahal operasyonunu yapmak için görevlendirildi. Onlar arasında Erzurum Aşkale İlçesi'ne kayıtlı dayı-yeğen Mehmet Ersen ve Doğan Çomaklı'nın da olduğu belirtildi. Özel Harekatçı dayı-yeğen birlikte göreve gitti.
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