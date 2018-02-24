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Dayı-yeğen hainleri yenen

Kahramanlar, sınıra aktı. Jandarma ile Polis Özel Harekat, Zeytin Dalı Operasyonu’na katılmak için ’e doğru yola çıktı. Onlar arasında dayıyeğen de vardı...

Dayı-yeğen hainleri yenen
Türkiye, terör odaklarını yok etmek için harekete geçti. Bu kapsamda düzenlendi. Operasyon tam gaz devam ederken, Polis ile Jandarma Özel Harekat da devreye girdi. JÖH ile , 'de meskun mahal operasyonunu yapmak için görevlendirildi. Onlar arasında Erzurum Aşkale İlçesi'ne kayıtlı dayı-yeğen Mehmet Ersen ve Doğan Çomaklı'nın da olduğu belirtildi. Özel Harekatçı dayı-yeğen birlikte göreve gitti.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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