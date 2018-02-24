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Çember daraldı

Mehmetçik terörden temizlediği nokta sayısını 101’e çıkardı. Cinderes’in 1 km dışındaki Balfur’un alınmasıyla ve ’ler meskun mahal ları için bölgeye gönderildi. Terör örgütünün Türkiye ile sınır teması ise neredeyse kesildi...

Çember daraldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin kırsalında yürüttüğü 'nda 35. gün geride kaldı. Önceki gece teröristlere yardım götürmeye çalışan rejim konvoyunun vurulmasından sonra dün sabah saatlerinde diğer terör noktaları hedef alındı. 'ya ait savaş uçakları, havadan; topçu bataryaları ise obüs ve çok namlulu roketatarlarla karadan teröristlerin barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını imha etti. Ağır kayıplar veren teröristlerin kaybettikleri bölgelere yeniden sızma ve operasyona katılan güvenlik güçlerine saldırı girişiminde bulunduğu harekat kapsamında, sık sık sıcak lar yaşandı.

JÖH VE PÖH'LER BÖLGEDE
TSK ve öğlen saatlerine kadar Afrin'in batısındaki Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden temizledi. Ardından da Raco beldesine bağlı Maskah Köyü, YPG/PKK'dan kurtarıldı. Böylelikle Zeytin Dalı Harekatı'nda ele geçirilen stratejik nokta sayısı 101'e ulaştı. Ayrıca TSK'dan yapılan açıklamada "1829 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Harekata destek için ve ekiplerinin sevkiyatı da sürdü. Cinderes yolundaki Balfur Köyü'nün alınmasıyla Cinderes merkezine sadece 1 kilometre kaldı. Özel Harekat Timleri'nin bir kısmının tamamı tuzaklanmış ev ve tünellerden oluşan Cinderes için şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.

RAFİNERİYİ BOMBALADIK
, Afrin'in Raco bölgesinde bulunan terör örgütü YPG'ye ait bir petrol rafinerisini bombaladı. Bölgeden yükselen duman gökyüzünü sardı.


Afrin çevresinde terör mevzileri dört bir taraftan ateş altına alındı.


Uğur YILDIRIM
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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