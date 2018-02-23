Mehmetçik işgal değil ihya ediyor

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Yalan fotoğraf ve haberlerle şer odakları tarafından Türkiye'nin Afrin'i işgal ettiği algısı yaratılmaya çalışılsa da Türkiye, Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana insani diplomasi yürütüyor.
İşte Türkiye'nin Suriye'yi huzura kavuşturma çabaları...
- 23 Şubat 2018, Cuma 23:11
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