;
Yol Durumu
  1. Rehine krizi
  2. Bu yaz sıcak geçecek

Mehmetçik işgal değil ihya ediyor



Yalan fotoğraf ve haberlerle şer odakları tarafından 'nin Afrin'i işgal ettiği algısı yaratılmaya çalışılsa da Türkiye, 'de iç savaşın başladığı günden bu yana insani diplomasi yürütüyor.

İşte Türkiye'nin Suriye'yi huzura kavuşturma çabaları...
Etiketler: ,
  • 23 Şubat 2018, Cuma 23:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar