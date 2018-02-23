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ABD'nin küstah Kudüs adımına Türkiye'den sert tepki

ABDnin küstah Kudüs adımına Türkiyeden sert tepki
Dışişleri Bakanlığı:"İsrail'in, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasını onaylamasını kınıyoruz"

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 21:20
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