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Teröristlerin uyuşturucu merkezi Afrin!



TSK'nın ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin beldesinin aslında teröristlerin uyuşturucu merkezi olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki uyuşturucu sorumlusu ise, Abdo Hayr.
  • 23 Şubat 2018, Cuma 22:25
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