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Yalanlarda ve Türkiye düşmanlığında birbiriyle yarışıyorlar

Başının nın çektiği, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi gazeteler Türkiye düşmanı kuruluşların raporlarıyla Türkiye'yi karalamak için birbirleriyle yarışıyor. Raporlar içinden Türkiye'ye aleyhine yapmak için istedikleri malzemeyi çıkarana kadar raporlardaki bilgileri eğip büküyorlar. İşte örnekler...


Kim tarafından fonlandığı belli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, düşünce kuruluşları vb. kurumlar Türkiye düşmanlığında birbiriyle yarışıyor. Türkiye, hem siyaset hem de ekonomik olarak etkinliğini arttırdıkça bir çok algı operasyonuyla karşı karşıya kalıyor.

ile birlikte Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi gazeteler, yayınlanan raporları, "Türkiye aleyhine bir şey bulur muyuz?" niyetiyle didik didik ediyor. Güvenlik, turizm, ekonomi vb. fark etmiyor. Dertleri Türkiye'yi dünyanın "en"leri arasında sokabilmek…,

Neredeyse hiç bir objektif kriter ve gerçekçi analizin yer almadığı bu algı operasyonlarıyla kendi ülkelerine düşmanlıklarını açıkça ilan ediyorlar. Söz konusu uluslararası kuruluşların yayınladığı raporlardan Türkiye aleyhine sonuçlar çıkaran haberlerle dolu bu gazeteler…

Cumhuriyet gazetesi, dün yayınladığı bir haberde şu başlığı kullandı: "Türkiye yolsuzlukta 1. sıraya yükseldi" Transparency International isimli kuruluşun yayınladığı "Dünya Yolsuzluk Algısı Endeksi" başlıklı raporunu kaynak alarak böyle bir sonuç çıkarmışlar.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 14:46
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