Yalanlarda ve Türkiye düşmanlığında birbiriyle yarışıyorlar



Kim tarafından fonlandığı belli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, düşünce kuruluşları vb. kurumlar Türkiye düşmanlığında birbiriyle yarışıyor. Türkiye, hem siyaset hem de ekonomik olarak etkinliğini arttırdıkça bir çok algı operasyonuyla karşı karşıya kalıyor.

Doğan Medyası ile birlikte Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gibi gazeteler, yayınlanan raporları, "Türkiye aleyhine bir şey bulur muyuz?" niyetiyle didik didik ediyor. Güvenlik, turizm, ekonomi vb. fark etmiyor. Dertleri Türkiye'yi dünyanın "en"leri arasında sokabilmek…,

Neredeyse hiç bir objektif kriter ve gerçekçi analizin yer almadığı bu algı operasyonlarıyla kendi ülkelerine düşmanlıklarını açıkça ilan ediyorlar. Söz konusu uluslararası kuruluşların yayınladığı raporlardan Türkiye aleyhine sonuçlar çıkaran haberlerle dolu bu gazeteler…

Cumhuriyet gazetesi, dün yayınladığı bir haberde şu başlığı kullandı: "Türkiye yolsuzlukta 1. sıraya yükseldi" Transparency International isimli kuruluşun yayınladığı "Dünya Yolsuzluk Algısı Endeksi" başlıklı raporunu kaynak alarak böyle bir sonuç çıkarmışlar.



