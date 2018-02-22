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Gümrükte 'Bitcoin' operasyonu

Hamzabeyli 'ndan 'ye giriş yapan bir otomobilde, kripto para üretiminde kullanılan 6 cihaz bulundu.

Gümrükte Bitcoin operasyonu

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ndan geçerek yurda gelen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, arka koltukta kripto para yapımında kullanılan 6 makine ile bu makineye ait güç kaynağı ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü Gürcistan uyruklu T.T. ile araçta bulunan Azerbaycan vatandaşı D.P. hakkında soruşturma başlatılırken, cihazlara el konuldu.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 14:21
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