Erdoğan: "Dağ taş demeden mücadelemiz sürüyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Gelişmiş ülkelerin her konuda daha okul öncesinden başlayarak kabiliyetlerini tespit etmeye yönelik mekanizmalar kurduğunu biliyoruz. Ülkemizde benzer bir yaklaşımı hayata geçirmemiş gerektiğine inanıyorum. İnsan keşfetme ve yetiştirme sistemimizde, daha doğrusu sistemsizliğimizde arayacağız. Eğitimi öğretim ve kültür konusunda niye nispeten geri kaldığımız konusunda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız. " dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kültür ve sanat, ekonomi ve savunma sanayii kadar önemlidir. Kültür ve sanat somut olmayan unsurlar karşısındaki konumunuzu tahin eder. Türkiye'nin 2023 hedeflerinin somut unsurları için çalışırken kültür ve sanatı da ihmal edemeyiz. Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız. Güçlü bir envantere sahibiz. Bu büyük brikimin ışığında yeni hazineleri üretmenin gayreti içinde olacağız. Şimdi birileri yine bu sözlerimize bakarak bizi batı düşmanlığıyla itham edecek. Bizim kimseye düşmanlığımız yoktur. Dünyada nerede güzel olan bir şey varsa onu bulmak ve değerlendirmek olmakla mükellef olduğumuza inanıyoruz. Taklit değil telif peşinde koşan, papağanlaşan değil analitik konuşan olmanın bilinciyle yönümüzü geleceğe çevirdik.

1829 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

​​Afrin'deki askerimiz 1829 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu bir imanın sonucu. 'İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.' Dağ taş demeden gece-gündüz demeden şu anda bu mücadeleyi askerimiz sürdürüyor. Hani bazı yalan yanlış şeyler çıkıyor. Hiçbirine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz.



ANASINIFINDAN İTİBAREN ÇALIŞMA YAPILMALI

Gelişmiş ülkelerin her konuda daha okul öncesinden başlayarak kabiliyetlerini tespit etmeye yönelik mekanizmalar kurduğunu biliyoruz. Ana okulları süreci bunun en güzel ifadesi. Ülkemizde benzer bir yaklaşımı hayata geçirmemiş gerektiğine inanıyorum. Anasınıfından itibaren öğrencilerin yönelimlerini belirlemek üzere çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Kabiliyetse bizim evlatlarımızdaki kabiliyet başka hiçbir yerde görmedim dersem yeridir. Çalışkanlıksa bizim milletimizin fedakarlığının örneği pek az bulunur. İnsan keşfetme ve yetiştirme sistemimizde, daha doğrusu sistemsizliğimizde arayacağız. Saldım çayıra mevlam kayıra mantığıyla bu işlerin içinden çıkamayız. Eğtimi öğretim ve kültür konusunda niye nisbeten geri kaldığımız konusunda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız. Gençlerimizdeki heyecanı, şevki gördükçe geleceğimiz konusundaku umudum katlanarak artıyor. 2019'dan itibaren bu konularda da Türkiye yeni bir döneme girecektir."