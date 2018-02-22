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Vay anasını!

Megakentte 5 yaşındaki Nazlı İ. kreş çıkışı servis beklerken kaçırıldı. Olayın kamera kayıtlarını izleyen baba Yaşar İ. şoka uğradı: Kızımı götürenlerden birisi karım...

Vay anasını!
İstanbul Arnavutköy'de 5 yaşındaki Nazlı İ., babasıyla boşanma aşamasında olan annesi Öykü İ. tarafından kaçırıldı. Olay önceki gün Çilingir Mahallesi'nde yaşandı. Baba Yaşar İ., birlikte yaşadığı kızını sabah hazırladı. Servise bindirip eğitim gördüğü kreşe yolladı. Akşamüzeri ise küçük Nazlı, kreşin bahçesine çıktı. Servisini beklemeye başladı. Ancak 2'si kadın 5 kişi tarafından kaçırıldı. Servise bineceği sırada, öğretmenlerinin elinden alınan Nazlı'nın kaçırılma anına ait kamera görüntüsünü izleyen baba Yaşar İ., kızını kaçıranların arasında boşanma aşamasında olduğu eşi Öykü İ.'nin yer aldığını görünce büyük şok yaşadı.


Baba Yaşar İ. kreşin kamera kayıtlarını izledi. Kızını, eşinin kaçırdığını tespit etti. Polis, anne ve çocuğu bulmak için çalışma başlattığını bildirdi.

'ANNESİNİ TEŞHİS ETTİM'
Kızından haber alamadığını belirten baba Yaşar İ., "Eşimle 9 yıl önce evlendik. Ancak aramızda sorunlar oldu. 10 ay önce boşanma kararı aldık. Çocuğumdan da haber alamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Uzaklaştırma kararı bulunan eşimin ve ona yardım eden kişilerin kaçırdıklarını düşünüyorum. Kamera görüntülerini izledim annesini teşhis ettim" diye konuştu.


Barış SÖZAL
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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