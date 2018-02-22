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Çalışanlar dikkat! Bunu yaptıysanız işten tazminatsız çıkarılabilirsiniz

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, işten çıkarılan kişinin İzmir 8. nde açtığı davada "işe girişte eski iş yerini bildirmemesini" sözleşmenin feshi için geçerli neden saydı.

Çalışanlar dikkat! Bunu yaptıysanız işten tazminatsız çıkarılabilirsiniz

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, "işe girişte eski iş yerini bildirmeyip müracaatta yanlış ve eksik bilgi vermenin" işten çıkarılma sebebi olduğuna hükmetti.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 12:51
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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burak burak

maalesef kaç kişi isden çıkış da tazminat alabiliyor ki.yeni tazminat sistemini dört gözle bekliyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.02.2018 13:18
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