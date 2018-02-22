İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, "işe girişte eski iş yerini bildirmeyip müracaatta yanlış ve eksik bilgi vermenin" işten çıkarılma sebebi olduğuna hükmetti.
Çalışanlar dikkat! Bunu yaptıysanız işten tazminatsız çıkarılabilirsiniz
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, işten çıkarılan kişinin İzmir 8. İş Mahkemesinde açtığı davada "işe girişte eski iş yerini bildirmemesini" sözleşmenin feshi için geçerli neden saydı.
Etiketler: iş mahkemesi , İş Kanunu
- Türkiye'nin 5'te 1'i "alt-üst soyu"nu öğrendi
- Gümrükte 'Bitcoin' operasyonu
- Erdoğan: "Dağ taş demeden mücadelemiz sürüyor"
- Türkiye'nin dört bir yanından JÖH ve PÖH timleri Afrin'e uğurlanıyor
- Türkiye'nin kadın nüfusu, 2040'ta erkekleri geçecek
kalan karakter 1000
maalesef kaç kişi isden çıkış da tazminat alabiliyor ki.yeni tazminat sistemini dört gözle bekliyoruz.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.