Savcılıktan Berberoğlu için flaş hamle

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruşma savcısı, Berberoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz etti.
Yargıtay'a gönderilmek üzere hazırlanan temyiz dilekçesi, hükmü veren 2. Ceza Dairesi'ne sunuldu.
Temyiz dilekçesinde, TCK'nin 329/1. maddesinden ceza verilen Berberoğlu'nun eyleminin, TCK'nin 330/1. maddesindeki "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçunu oluşturduğu belirtildi. Dilekçede, Berberoğlu'nun eyleminde "casusluk" özel kastının oluştuğu kaydedildi.
Sanık Berberoğlu'nun TCK'nin 330/1. madde yerine 329/1. maddesinden cezalandırılarak talebe aykırı hüküm oluşturulduğuna vurgu yapılan dilekçede, bu nedenle verilen hükmün bozulması istendi.
Dilekçede, Enis Berberoğlu'nun duruşmada verilen esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.
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DEVLETİN GİZLİ BİLGİLERİNİ AÇIKLAMAK HEM CASUSLUK HEM DE İHANETLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR, HİÇ BİR İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMAMALIDIR.
doğru olan bu bu herifler casustur abd cia fetö casusları 20 yıl nasıl 5 yıla iner anlamadım
vatan hainlerini 3-5 yıllaa gönderemezsiniz cezaevinden..olmaz öyleşey...hakkı ne ise onu yatacak bu vatan haini de
DEVLETİNE DÜŞMAN OLAN ALİM VE CAYÇILAR OLDUGU MÜDDEDCE DAHA ÇOK FICI DAROGLULAR OLUR BİZİ YÖNETMEYE TALİP OLURLAR HAİNLER EL ÜSTÜNDE TUTULUR CEDDİM ATATÜRK OLSAYDI AH AH ..
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