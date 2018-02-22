Savcılıktan Berberoğlu için flaş hamle

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruşma savcısı, Berberoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz etti.

Yargıtay'a gönderilmek üzere hazırlanan temyiz dilekçesi, hükmü veren 2. Ceza Dairesi'ne sunuldu.

Temyiz dilekçesinde, TCK'nin 329/1. maddesinden ceza verilen Berberoğlu'nun eyleminin, TCK'nin 330/1. maddesindeki "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçunu oluşturduğu belirtildi. Dilekçede, Berberoğlu'nun eyleminde "casusluk" özel kastının oluştuğu kaydedildi.

Sanık Berberoğlu'nun TCK'nin 330/1. madde yerine 329/1. maddesinden cezalandırılarak talebe aykırı hüküm oluşturulduğuna vurgu yapılan dilekçede, bu nedenle verilen hükmün bozulması istendi.

Dilekçede, Enis Berberoğlu'nun duruşmada verilen esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.