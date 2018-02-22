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CHP'li vekillerden alçak provokasyon

'ın sahne aldığı bara silahla girmeye çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Konak'ın "Benimle ilgisi yok" açıklamasına rağmen, CHP'li vekiller olayı provoke ederek nemalanmaya çalıştı.

CHPli vekillerden alçak provokasyon

'ın Ataşehir'de sahne aldığı barda olay çıktı. S.D. isimli kişi bara silahla girmek isteyince özel güvenlik görevlileri ile arasında tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN VURULDU
Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.D. hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

"OLAYIN BİZİMLE ALAKASI YOK"
Bar önünde silahlı olayların yaşandığı sırada sahnede şarkı söyleyen Volkan Konak, konunun kendisiyle alakası bulunmadığını söyledi.

Volkan Konak, "Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş, bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, alkollü olan mekanlarda olur böyle şeyler. Ailemde de çok üzgün, yaş günüm, var yaş günüme devam ediyoruz. Ailece sohbet ediyoruz yaş günümü kutluyoruz." dedi.

"Olayın bizimle alakası yok" diyen Volkan Konak'a rağmen yapılan paylaşımlardan bazıları






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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 11:22
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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TC TC

BUNLAR VEKİK DEĞİL ONUN BUNUN UŞAĞ KÖPEĞİ.....

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 16:58
tımarcı tımarcı

yavşaklık dizboyu,fırsatcı dalkavuklar.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 14:04
KARAKALEM KARAKALEM

NE AYAK BU VEKİLLER YAA. ÇOK KOMİK DURUMA DÜŞMÜŞLER, İNSAN ÖNCE Bİ ARAŞTIRIR SONRA SAÇMALAR.

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hayır0
cevapla 22.02.2018 14:03
misafir. misafir.

bunlar oportinist bir şeyin doğruluğunu bilmeden doğruyu saptıranlar.

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hayır0
cevapla 22.02.2018 13:08
ihsan ihsan

e-maillere bakın hepside birbirinden hain chp li

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 12:55
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