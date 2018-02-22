CHP'li vekillerden alçak provokasyon

Volkan Konak'ın Ataşehir'de sahne aldığı barda olay çıktı. S.D. isimli kişi bara silahla girmek isteyince özel güvenlik görevlileri ile arasında tartışma çıktı. Özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN VURULDU

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.D. hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

"OLAYIN BİZİMLE ALAKASI YOK"

Bar önünde silahlı olayların yaşandığı sırada sahnede şarkı söyleyen Volkan Konak, konunun kendisiyle alakası bulunmadığını söyledi.

Volkan Konak, "Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş, bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, alkollü olan mekanlarda olur böyle şeyler. Ailemde de çok üzgün, yaş günüm, var yaş günüme devam ediyoruz. Ailece sohbet ediyoruz yaş günümü kutluyoruz." dedi.

"Olayın bizimle alakası yok" diyen Volkan Konak'a rağmen yapılan paylaşımlardan bazıları











