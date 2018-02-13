;
Yol Durumu
  1. Gelin savunması!
  2. Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü

TIR'ları ihanetinde karar

Milletvekili , TIR'ları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

MİT TIRları ihanetinde karar

İstanbul Milletvekili 'nun, durdurulan tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan istinafta yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, "Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TEPKİ
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen hapis cezasını asla kabul etmediklerini belirterek, "Enis kardeşim hiç üzülme. Adımın Kemal olduğu kadar eminim, bu yargılama sürecinden mutlaka beraat edeceksin." dedi.

Etiketler: , , ,
  • 13 Şubat 2018, Salı 14:24
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
fatih fatih

Bu karar bütün vatan hainlerine imsal ve gelecekteki vatan hainler ibret olur cok dogru ve yerinde karar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 18:38
ger&#231;ek t&#252;rk gerçek türk

az olmuş böyle büyük bir ihanete müebbet olmalıydı,

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 13.02.2018 16:55
ger&#231;ek t&#252;rk gerçek türk

az olmuş böyle büyük bir ihanete müebbet olmalıydı,

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 13.02.2018 16:55
salih g&#252;&#231;l&#252; salih güçlü

vatan hainliğinin cezası bu kadar ucuz olmamalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 13.02.2018 15:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar