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Oy pusulası nasıl olacak? İşte ilk örnek...

ile arasındaki uzlaşmanın sağlanması ve ittifakına ilişkin düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından oy pusulasının da nasıl olacağı ortaya çıktı.

Oy pusulası nasıl olacak? İşte ilk örnek...

ve 'nin, siyasi partilerin ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu.

Habertürk'ün haberine göre oy pusulasının taslak örneği belli oldu. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.

AK Parti ve MHP kurmaylarının dün açıkladığı ittifak metni 26 maddeden oluşuyor. Teklifle ittifakın nasıl ve ne kadar sürede kurulacağından oyların sayımına, milletvekili dağılımının nasıl hesaplanacağına kadar pek çok konu netleşmiş oldu.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 15:10
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