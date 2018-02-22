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Menbic'teki terörist eğitimi görüntülendi

'nin 'ye söz vermesine rağmen halen 'li teröristlerin barındığı 'te, onlarca militan eğitiliyor.

Menbicteki terörist eğitimi görüntülendi

ve 'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten gelen son fotoğraflar, 'li teröristlerin halen ilçede hakim olduğunu gösteriyor. Askeri eğitimden geçiren onlarca kişinin yer aldığı karelerde, YPG bayrakları dikkat çekiyor.

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını belirterek ilk ele alınacak konunun Menbic olduğunu söylemişti.



ABD TÜRKİYE'YE RAĞMEN YILLARDIR DEVAM EDİYOR
Ankara, terör örgütü 'nın uzantısı YPG'lilerin derhal Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Washington'a teklif edilen hamleler arasında, Amerikan ve Türk askerlerinin Menbic'te birlikte konuşlanması da var. ABD, iç savaş ülkesi Suriye'de Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen yıllardır YPG ile işbirliği yapıyor.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 16:18
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

bir füze hepsini olmasa bile yarısını yok eder.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 22.02.2018 17:50
Osman Osman

Amerikanin ipiyle kuyuya inilirmi hic. Kiminle birlikte hareket etmislerse satmislar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 22.02.2018 16:59
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