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den kritik uyarı! 'a kar geliyor... (İşte 22 Şubat 2018 )

Genel Müdürlüğü Türkiye geneli ile ilgili son verileri açıkladı. 'a kar ne zaman yağacak? 'ya kar ne zaman yağacak? 'e kar ne zaman yağacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22-25 Şubat 2018 tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu...

Meteorolojiden kritik uyarı! İstanbula kar geliyor...

'den yapılan son değerlendirmelere göre, 'da bugün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir hava bekleniyor. İstanbul'a doğru yaklaşmakta olan yağış, meteoroloji radarına da yansıdı. Öte yandan Edirne ve Kırklareli'nde pazar günü kar bekleniyor.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 15:04
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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neco neco

bıktık araştırmadan incelemeden yaptığınız yorumlardan ayıp be

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.02.2018 17:03
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