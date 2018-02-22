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'e ilerleyiş sürüyor! O noktalar da ele geçirildi

ve , 'in güneybatısındaki Tell Dilur köyü, kuzeyindeki Mikdad ve Ali Racu köyü ile batısındaki Sarı Uşağı ve Rahmanlı köylerini teröristlerden temizledi.

Afrine ilerleyiş sürüyor! O noktalar da ele geçirildi

'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı 34. gününde devam ediyor.

ve , Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Sarı Uşağı ve Rahmanlı köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı.

Gün içinde Cinderes beldesindeki Tell Dilur köyü, Bülbül beldesine bağlı Mikdad ve Ali Racu köyleri de teröristlerden temizlenmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 68'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 96 noktayı örgütten kurtardı.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 17:01
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