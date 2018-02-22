Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı 34. gününde devam ediyor.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Sarı Uşağı ve Rahmanlı köylerini YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı.



Gün içinde Cinderes beldesindeki Tell Dilur köyü, Bülbül beldesine bağlı Mikdad ve Ali Racu köyleri de teröristlerden temizlenmişti.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 68'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 96 noktayı örgütten kurtardı.