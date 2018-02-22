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Yol Durumu
  1. İşte Afrin'de öldürülen YPG'li terörist sayısı
  2. Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

ve emrinde



Zeytin Dalı Harekâtı'nda daha önce uluslararası ve iç hukuk açısından görev yapmamalarının daha uygun olacağı değerlendirilen Jandarma Özel Harekât () ve Polis Özel Harekât () birliklerinin, ihtiyaç doğması üzerine meskûn mahale doğru ilerleyen operasyonlarda görev almaları kararlaştırıldı.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 09:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

allah hepinizin yardımcısı olsun. siyonistleri ve teröristleri kahrı perişan eylesin.

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cevapla 22.02.2018 10:14
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