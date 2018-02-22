Zeytin Dalı Harekâtı'nda daha önce uluslararası ve iç hukuk açısından görev yapmamalarının daha uygun olacağı değerlendirilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) birliklerinin, ihtiyaç doğması üzerine meskûn mahale doğru ilerleyen operasyonlarda görev almaları kararlaştırıldı.
Etiketler: TSK , Zeytin Dalı Harekatı , OHAL , Jandarma Özel Harekat , Polis Özel Harekat , JÖH , PÖH , Afrin , Suriye
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allah hepinizin yardımcısı olsun. siyonistleri ve teröristleri kahrı perişan eylesin.
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