



Zeytin Dalı Harekâtı'nda daha önce uluslararası ve iç hukuk açısından görev yapmamalarının daha uygun olacağı değerlendirilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) birliklerinin, ihtiyaç doğması üzerine meskûn mahale doğru ilerleyen operasyonlarda görev almaları kararlaştırıldı.