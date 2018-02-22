;
Yol Durumu
  1. JÖH ve PÖH TSK emrinde
  2. CHP’den bomba kulisler

'da ! uyardı...

'u uyardı, yaklaşmakta olan yağış radarda görüldü. hangi ilde nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: , ,
  • 22 Şubat 2018, Perşembe 09:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar