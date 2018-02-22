Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki Uverkan köyü ile kuzeybatısındaki Karababa köyünü de YPG/PKK'lı teröristlerden temizledi.

1829 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



JÖH VE PÖH TiMLERİ SEVKEDİLİYOR

Uvernkan köyünün teröristlerden arındırılmasıyla birlikte harekât güneye doğru derinleştirilmiş oldu. TSK ve ÖSO unsurları Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan ve daha önce El Bab'ta ve hendek operasyonlarında görev yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri de sınır bölgelerine sevk ediliyor.