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İşte Afrin'de öldürülen 'li terörist sayısı

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1829'a yükseldiği bildirildi.

İşte Afrinde öldürülen YPGli terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki Uverkan köyü ile kuzeybatısındaki Karababa köyünü de /'lı teröristlerden temizledi.

1829 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

JÖH VE PÖH TiMLERİ SEVKEDİLİYOR
Uvernkan köyünün teröristlerden arındırılmasıyla birlikte harekât güneye doğru derinleştirilmiş oldu. TSK ve ÖSO unsurları Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken 'nin farklı bölgelerinde görev yapan ve daha önce El Bab'ta ve hendek operasyonlarında görev yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri de sınır bölgelerine sevk ediliyor.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 09:54
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

valla cok güzel bi haber insallah devami gelirde bu soysuzlarin kökünü kuruturuz artik..sizde cok güzel bi baslik atmissiniz..mansett resimm harika olmus emeginize akliniza saglik

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 15:21
anticehape anticehape

Allah artırsın

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 12:51
Maho Maho

Maşallah.Ellerinize sağlık.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:58
ihsan ihsan

ateşleri bol olsun daha geride binlercesi var

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:37
mehmet mehmet

canları cehenneme o kadar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:12
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