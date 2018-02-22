Darbeci hainlere ceza yağdı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) işgal edilmesine ilişkin 17 asker hakkında yapılan yargılama tamamlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 darbeci asker hakkında ‘Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 er hakkında ise tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.
Açılan davaya ilişkin yargılama İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyordu. Davada dün karar çıktı. Taner Akıncı Başkanlığı'mdaki heyet kararını açıkladı.
Sanık 5 subay, Anayasal düzeni değiştirme, kamu malına zarar verme ve 6 kişiyi silahla yaralama suçlarından ağırlaştırılmış müebbet artı 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polisleri vurmakla tehdit ettiği tespit edilen bir er ise 5 yıl cezaya çarptırıldı. Dava sonucu 5 subay ve 1 er olmak üzere 6 kişi ceza alırken 11 şüpheli ise beraat etti.
Hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca 4 tutuklu askerin, işgal sırasında 7 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 63 yıldan yüz beşer yıla kadar hapis, 11 sanık askerin ise işgal sırasında "Kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla birer yıldan dörder yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edilmişti.
Nazif KARAMAN / Sabah
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