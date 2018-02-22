CHP’den bomba kulisler

CHP kulisleri kaynıyor. Kılıçdaroğlu'nun politikalarından rahatsız olan partililer harekete geçti. Konuşulan iddiaları Türkiye gazetesinden Fuat Uğur köşesine taşıdı.

İşte Fuat Uğur'un "Kılıçdaroğlu'nu hiç böyle görmemiştim" başlıklı bugünkü yazısı:

Salı günkü grup toplantısında konuşurken dikkatimi çekti bu durum.

Önce aklıma bunun idrar yolları iltihaplanmasından kaynaklı sorunu gidermek için geçen hafta yapılan küçük çaplı ameliyattan kaynaklanmış olabileceği düşüncesi geldi. Ama sonra fikrim değişti. Nihayetinde yüzlerce kilometre yol kat etmiş biri Kemal Kılıçdaroğlu.

Evet, Kemal Bey yine her zamanki gibi konuşuyor, çocuklara yönelik cinsel saldırıdan tutun, Afrin'e, ordan Rex Tillerson-Tayyip Erdoğan görüşmesine dek her konudaki fikirlerini söylüyor ve zaman zaman da sesini birkaç ton yükselterek ajitasyona başvuruyordu.

Bir ara yakın plandaki görüntüsü geldi konuşurken ekranlara. Tuhaf ama dudakları titriyordu. Yanlış mı görüyorum acaba diye daha dikkatle incelemeye başladım. Doğruydu. Bıyıkları âdeta zangır zangır titriyordu. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Kendine hükmetmeye çalışıyordu belli ama tadı çok kaçıktı. Acaba bir korkusu mu vardı? Yoksa kötü bir haber mi almıştı ya da uzaylı bir androidi andıran o çelikten sinirleri mi bozulmuştu?

Bir kenara not olarak aldım ama yine de fazla üzerinde durmadım bu durumun.

Lakin ertesi gün üst üste gelen üç mesaj iyice afallattı beni.

Önce uzaktaki bir dostum bana çok enteresan bir bilgi gönderdi mesaj olarak.

"Bulunduğum konumdan dolayı kendim tweet atıp paylaşamıyorum ama dostlarım bilsin istedim. CHP yakın gelecekte önemli değişikliklere hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sağlık sorunları nedeniyle partiyi bırakıyor. Haluk Koç veya Faik Öztrak'a emanet edecek partiyi. Parti de çok yakında kongreye gidip kendi liderini seçecek."

Aradan birkaç saat geçti, bir başkası aradı telefonla. CHP'li bir vekille çok yakın görüşen bir dostumdu. Ama o vekil, arkadaşımın benimle dostluğundan habersiz. "Muharrem İnce'nin tüzük değişikliği için çalışmalarına dikkat et, yeni bir dalga geliyor CHP'de" dedi.

Ve üçüncü mesaj da eski bir CHP'liden. Meral Akşener ile HDP kuyrukçuluğunun partiyi erittiğini ve İstanbul sermayesinin işe el attığını söyledi.

Haydaa!

Tüm bunları alt alta topladığımda çıkan sonuç bir değişimin geldiğini gösteriyor. Ama siyaset bu. Yerine gelecek adam o makamı doldurabilir mi bunu iyice tartacakları kesin. Kısaca Kemal Bey'in kullanım süresi doldu gibi görünmekte.

Bu epey uzak öngörü için yanılma payım yüksek olsa da ben riske ettim ve yazdım öğrendiklerimi, izlenimlerimi. Bekleyip görelim.