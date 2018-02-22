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Her gün -tecavüz yazan bunu da yazsana!

ve istismar olaylarına köşesinden isyan eden Hürriyet yazarı , çocuk tacizcisi 'li yönetici çıkınca bu olayla ilgili tek bir satır yazmadı.

Her gün taciz-tecavüz yazan Ayşe Arman bunu da yazsana!

ve tecavüz olaylarına sözde hassas Hürriyet yazarı , çocuk tacizcisi 'li çıkınca üç maymunu oynadı. Ortaya çıkan CHP otobüsündeki skandalına dair hiç bir şey yazmadı. Arman, son dönemde yaşanan istismar skandallarına köşesinden isyan etmişti. 'ndan yola çıkan CHP otobüsünde CHP'li bir yönetici tarafından taciz edildiği orata çıkan 14 yaşındaki erkek çocuğu için ise sus pus!


Kuşadası'ndan Ankara'ya giden kurultay otobüsünde küçük yaşta erkek çocuğunu taciz eden CHP ilçe yöneticisi bugün tutuklandı. Yaşanan iğrenç olayla ilgili önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Olayın görgü tanıklarından CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Asya Alp "Tüm partililer tepki göstermesine rağmen ilçe başkanı, tacizde bulunan ilçe yöneticisi M.Y'nin cebine para koyup Kuşadası'na geri gönderdi. Vicdanım rahatsız olduğu için suç duyurusunda bulundum ve savcılığa da gerekli ifadeyi verdim" dedi. Öte yandan CHP İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'nin de olayın örtbas edilmesi için görgü tanıklarının üzerine yürüdüğü ve "Kapatın çenenizi, hiç kimseye bir şey anlatmayacaksınız" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

KADIN PARTİLİLER DURUMU FARK ETTİ
Araç Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geldiği sırada araçta bulunan kadın partililer, arka koltukta M.Y'nin erkek çocuğuna sarkıntılıkta bulunduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Olay bir başka araçta bulunan CHP Kuşadası ilçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'ye iletildi. Diğer otobüsle olay yerine gelen Ekmekçi, yaşanan tartışmanın ve tepkilerin büyümesi üzerine M.Y'i araçtan indirerek, Kuşadası'na geri dönmesini istedi. M.Y. indikten sonra otobüsler kurultay için yollarına devam etti. Otobüste bulunan partililer, yaşanan olayın ardından parti yönetiminin herhangi bir şikayette bulunmamasına kızarak sosyal medyadan yaşanan olayı duyurup tepkilerini orta koydu.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 12:29
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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adil adil

Eskiden olduğu gibi uygun yaşa gelen evlenmeli aksi halde zinalar yaygınlaşır. sonuç taciz, tecavüz ve cinayetlerin arkası kesilmiyor. Kendisine sormalı kaç yaşında erkeklere ilgi duymaya başlamış. Tacizci kendilerinde olunca susuluyor.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 17:16
Adnan Adnan

Ayşenin kör tarafına gelir üç maymunu oynar,nede olsa chp ile aynı tabaktan yiyor.chp kuşadası ilçe başkanıda susunca şakşakcılarınada susmak kalır.Sebebine gelnce gerçek yüzleri ortaya çıkar.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 16:51
necati, necati,

böyle gazetecilik anlayışı batsın ,insanın kendisine saygısı olsa asla taraf olmaz ,ama böyle somon balıkları olur,

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 14:48
KARAKALEM KARAKALEM

NİYE YAZSIN Kİ, KENDİ ADAMI, ONA GELİNCE MÜBAH HERHALDE.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 13:54
ERAY ERAY

Çünkü asıl derdi çocukları korumak falan değil, hükümeti yıpratmak. Çok iğrençler. Yazdıkları yazılar baştan sona maksatlı ve mide bulandırıcı. Oy uğruna tecavüze uğrayan çocukları bile kullanır bu kefereler.

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evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 13:10
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