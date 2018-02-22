Her gün taciz-tecavüz yazan Ayşe Arman bunu da yazsana!

Taciz ve tecavüz olaylarına sözde hassas Hürriyet yazarı Ayşe Arman, çocuk tacizcisi CHP'li çıkınca üç maymunu oynadı. Ortaya çıkan CHP otobüsündeki pedofili skandalına dair hiç bir şey yazmadı. Arman, son dönemde yaşanan istismar skandallarına köşesinden isyan etmişti. Kuşadası'ndan yola çıkan CHP otobüsünde CHP'li bir yönetici tarafından taciz edildiği orata çıkan 14 yaşındaki erkek çocuğu için ise sus pus!





Kuşadası'ndan Ankara'ya giden kurultay otobüsünde küçük yaşta erkek çocuğunu taciz eden CHP ilçe yöneticisi bugün tutuklandı. Yaşanan iğrenç olayla ilgili önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Olayın görgü tanıklarından CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Asya Alp "Tüm partililer tepki göstermesine rağmen ilçe başkanı, tacizde bulunan ilçe yöneticisi M.Y'nin cebine para koyup Kuşadası'na geri gönderdi. Vicdanım rahatsız olduğu için suç duyurusunda bulundum ve savcılığa da gerekli ifadeyi verdim" dedi. Öte yandan CHP İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'nin de olayın örtbas edilmesi için görgü tanıklarının üzerine yürüdüğü ve "Kapatın çenenizi, hiç kimseye bir şey anlatmayacaksınız" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

KADIN PARTİLİLER DURUMU FARK ETTİ

Araç Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geldiği sırada araçta bulunan kadın partililer, arka koltukta M.Y'nin erkek çocuğuna sarkıntılıkta bulunduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Olay bir başka araçta bulunan CHP Kuşadası ilçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'ye iletildi. Diğer otobüsle olay yerine gelen Ekmekçi, yaşanan tartışmanın ve tepkilerin büyümesi üzerine M.Y'i araçtan indirerek, Kuşadası'na geri dönmesini istedi. M.Y. indikten sonra otobüsler kurultay için yollarına devam etti. Otobüste bulunan partililer, yaşanan olayın ardından parti yönetiminin herhangi bir şikayette bulunmamasına kızarak sosyal medyadan yaşanan olayı duyurup tepkilerini orta koydu.