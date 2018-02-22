Afrin'de PYD'nin Türkiye sınırıyla bağlantısı kopmak üzere

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 34. gününe girildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından ortak yürütülen operasyonda PYD'nin Afrin bölgesinde Türkiye'yle olan sınır ilişiği sonlandırılmak üzere.

Şu anda Kilis'le Hatay'ın Hassa ilçesi arasında kalan yaklaşık beş kilometre PYD'nin denetiminde bulunuyor.

Aynı şekilde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınırında da beş kilometrelik bir sınır hattı daha PYD' kontrolünde.

Toplamda 10 kilometrelik sınıra sahip olan bu iki bölgede de kontrol sağlandığında Afrin'deki PYD unsurlarının Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak.





Sınır operasyonlarının tamamlanmasıyla Afrin kent merkezine doğru ilerleyişin başlaması bekleniyor.

Ağustos 2015'te başlatılan Hendek sürecinde görev alan Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri de meskun mahal muhaberelerinde görev almak üzere bölgeye sevkedildi.

91 NOKTADA DENETİM SAĞLANDI

Operasyon kapsamında şimdiye kadar 91 nokta terör örgütü YPG/PKK'nın elinden alınmış oldu.

Operasyonun 32. gününde Afrin'in kuzeydoğusu ve kuzeybatısında bulunan Uverkan ile Karababa köylerinde denetimin sağlanmasıyla Kilis sınırıyla PYD'nin bağlantısı kesilmişti.





Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli ve Karababa köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."