Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağı Airbus A350-1000 için Katar Havayollarında hizmete başlamak üzere geldiği başkent Doha'da karşılama töreni yapıldı.
Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollarının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi.
Katar Havayollarının gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi.
Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan Londra'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor.
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