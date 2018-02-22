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Dünyanın en güçlü uçağı Airbus 'da

Havayolları bünyesinde hizmet verecek uçak, başkent 'ya ulaştı.

Dünyanın en güçlü uçağı Airbus A350-1000 Katarda

Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağı Airbus için Havayollarında hizmete başlamak üzere geldiği başkent 'da karşılama töreni yapıldı.

Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollarının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi.



Katar Havayollarının gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi.



Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan Londra'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 08:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

HERŞEYİN ÜMMET-İ MUHAMMED!E FAYDALI OLSUN YETER ALLAH TAN BAŞKA NE İSTEĞİMİZ OLABİLİR Kİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 13:34
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