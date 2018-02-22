Apple’ın Yiğit’i

Kahramanmaraşlı lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz (16) kendini Apple'ın güvenlik sistemine adadı. Teknoloji devinin sesli asistanı Siri'nin açığını yakaladı. Şirket tarafından 2 bin dolar ödül aldı. Ayrıca 'onur listesi'ne de adını yazdırdı. Dahi genç, daha sonra Safari uygulamasının da güvenlik açığını ortaya çıkardı. Durumu yine yetkililerle paylaştı. Gerekeninyapılacağını belirten Apple, YiğitCan Yılmaz'ın adını bu kez teşekkürlistesine yazdı. Apple kullanıcılarının kötü niyetli insanlar tarafından dolandırılmaması için çalışmalar yaptığını söyleyen Yılmaz, "Benim bu çalışmam üzerine Apple, yeni bir güvenlik politikası geliştirme kararı aldı. Safari altyapısı olan WebKit'ingüvenliğinin geliştirilmesine yardımcıolduğum için beni teşekkür listesineeklemeye karar verdiler. Apple'ıntek teşekkür listesine giren ilk Türkunvanını kazandım" diye konuştu.
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