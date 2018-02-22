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’ın Yiğit’i

Apple’ın Yiğit’i
Kahramanmaraşlı lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz (16) kendini Apple'ın güvenlik sistemine adadı. Teknoloji devinin sesli asistanı Siri'nin açığını yakaladı. Şirket tarafından 2 bin dolar ödül aldı. Ayrıca 'onur listesi'ne de adını yazdırdı. Dahi genç, daha sonra Safari uygulamasının da güvenlik açığını ortaya çıkardı. Durumu yine yetkililerle paylaştı. Gerekenin yapılacağını belirten Apple, Yiğit Can Yılmaz'ın adını bu kez teşekkür listesine yazdı. kullanıcılarının kötü niyetli insanlar tarafından dolandırılmaması için çalışmalar yaptığını söyleyen Yılmaz, "Benim bu çalışmam üzerine Apple, yeni bir güvenlik politikası geliştirme kararı aldı. Safari altyapısı olan WebKit'in güvenliğinin geliştirilmesine yardımcı olduğum için beni teşekkür listesine eklemeye karar verdiler. Apple'ın tek teşekkür listesine giren ilk Türk unvanını kazandım" diye konuştu.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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