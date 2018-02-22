Turkuvaz Medya ailesinin acı günü

Merhume Zehra Çimen, Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Abdülhalik Çimen'e bu acı gününde iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi eşlik ediyor.



Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Serhat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul'daki pek çok belediyenin belediye başkanları katıldı.

Zehra Çimen kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığına defnedilecek.



Çimen bir süredir İstanbul'da tedavi görmekteydi.



Turkuvaz Medya ailesi olarak merhume Zehra Çimen'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine, başsağlığı dileriz.