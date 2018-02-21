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Türk bayrağı mucizesi

Küle dönen evde bir tek Türk bayrağı yanmadı. Şaşkına dönen itfaiyeciler, bayrağı üç kez öperek alınlarına götürdüler.

Türk bayrağı mucizesi
Zonguldak Devrek'te dün bir evde yangın çıktı. İtfaiye bir odası tamamen yanan eve girdi. Eşyalar bile küle dönerken Türk bayrağının yanmaması şaşkınlık yarattı. İtfaiyeci Abdürrahim Altuntaş, "Biz daha önce Kur'an-ı Kerim'in yangınlarda yanmadığını gördük. Ancak bugün buradaki yangında oda tamamen kül olmasına rağmen Türk bayrağının yanmadığını fark ettik. Şu anlamlı günlerde Türk bayrağının yanmaması bize kutsal olduğunu gösterdi" dedi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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