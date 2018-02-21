Türk bayrağı mucizesi

Zonguldak Devrek'te dün bir evde yangın çıktı. İtfaiye bir odası tamamen yanan eve girdi. Eşyalar bile küle dönerken Türk bayrağının yanmaması şaşkınlık yarattı. İtfaiyeci Abdürrahim Altuntaş, "Biz daha önceKur'an-ı Kerim'in yangınlardayanmadığını gördük. Ancakbugün buradaki yangında odatamamen kül olmasına rağmenTürk bayrağının yanmadığını farkettik. Şu anlamlı günlerde Türkbayrağının yanmaması bize kutsalolduğunu gösterdi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.