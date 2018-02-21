'Top'lu cevap

ABD'si, Avrupa'sı bir olup 4 Türkiye'yi hedef aldı. Terör örgütlerini kınamak yerine onlara destek sağladı. "Siviller öldürülüyor" iftirasını atıp Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten kahraman ordumuz hakkında yalan propaganda yaptı... Afrin'de terör örgütünden arındırılan bir köyden gelen fotoğraf karesi ise kaos lobisine toplu cevaptı. TSK ile operasyonda yer alan ÖSO, YPG'lilerin zulmünden kurtarılan çocuklarla futbol oynadı... Yılın golünü attı
Mehmetçik'in Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı şaha kalktı. Operasyon kapsamında Afrin çevresindeki köyler tek tek terör örgütünden arındırıldı. Onlar arasında Merseva Köyü de vardı. Afrin'in kuzeyinde bulunan Şiran bölgesindeki köylerden biri olan Merseva'da ÖSO askerleri çocuklarla top oynadı. Köylüler ise "Burada zulüm vardı. Alemlerin Rabbi'ne hamd olsun Türkiye bizi bu örgütten kurtardı" açıklaması yaptı.
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