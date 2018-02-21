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'Top'lu cevap

ABD'si, Avrupa'sı bir olup 4 Türkiye'yi hedef aldı. Terör örgütlerini kınamak yerine onlara destek sağladı. "Siviller öldürülüyor" iftirasını atıp 'nı yürüten kahraman ordumuz hakkında yalan propaganda yaptı... Afrin'de terör örgütünden arındırılan bir köyden gelen fotoğraf karesi ise kaos lobisine toplu cevaptı. ile operasyonda yer alan , YPG'lilerin zulmünden kurtarılan çocuklarla futbol oynadı... Yılın golünü attı

Toplu cevap
Mehmetçik'in Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü şaha kalktı. Operasyon kapsamında Afrin çevresindeki köyler tek tek terör örgütünden arındırıldı. Onlar arasında Merseva Köyü de vardı. Afrin'in kuzeyinde bulunan Şiran bölgesindeki köylerden biri olan Merseva'da askerleri çocuklarla top oynadı. Köylüler ise "Burada zulüm vardı. Alemlerin Rabbi'ne hamd olsun Türkiye bizi bu örgütten kurtardı" açıklaması yaptı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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