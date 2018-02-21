Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin üzerinden Türkiye’ye karşı saldırıları

Terör örgütü PKK ABD'den aldığı silahlarla Afrin'den Türkiye'ye defalarca saldırı düzenlendi. Atılan Roketlerle Hatay ve Kilis'te onlarca sivil vatandaşımız şehit oldu. Afrin, 2012 yılında Esed rejiminin bölgeden çekilmesiyle PYD/PKK'nın eline geçti. Türkiye'deki Amanos Dağları'nda bulunan teröristlere Afrin üzerinden lojistik destek ve silah sağlanıyor.

Son yıllarda 40'tan fazla terörist Afrin'de silah ve bomba eğitimi alarak Türkiye'ye sızdı. Terör örgütü özellikle 2015-2016'da bombalı saldırılara yoğunlaştı saldırılarda yüzlerce sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu saldırıların büyük bölümü, Afrin üzerinden Türkiye'ye giren teröristler tarafından gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Harekatı başadıktan sonra PYD/PKK'lı hainler Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine 95 roket fırlattı.

Türkiye'nin bölgeden terörü temizlemek için başlattığı harekat işte tüm bu terör yuvalarını kurutmak ve hain saldırıları engellemek için yapılıyor. TSK, PYD/PKK'lı hainleri vurdukça içeride terör seviciler kuduruyor.