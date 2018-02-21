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Terör örgütü /’nın Afrin üzerinden ’ye karşı saldırıları

'in 2012'de bölgeden çekilmesiyle /'nın eline geçen Afrin'den 'ye defalarca saldırı düzenlendi. Türkiye'de yer alan Amanos Dağları'ndaki teröristler Afrin üzerinden beslendi ve ülkemizde onlarca bombalı saldırı düzenledi. Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanarak bölgedeki terör kaynaklarını kurutmak için harekete geçti.

Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin üzerinden Türkiye’ye karşı saldırıları

Terör örgütü ABD'den aldığı silahlarla Afrin'den 'ye defalarca saldırı düzenlendi. Atılan Roketlerle ve 'te onlarca sivil vatandaşımız şehit oldu. Afrin, 2012 yılında rejiminin bölgeden çekilmesiyle /PKK'nın eline geçti. Türkiye'deki Amanos Dağları'nda bulunan teröristlere Afrin üzerinden lojistik destek ve silah sağlanıyor.

Son yıllarda 40'tan fazla terörist Afrin'de silah ve bomba eğitimi alarak Türkiye'ye sızdı. Terör örgütü özellikle 2015-2016'da bombalı saldırılara yoğunlaştı saldırılarda yüzlerce sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu saldırıların büyük bölümü, Afrin üzerinden Türkiye'ye giren teröristler tarafından gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Harekatı başadıktan sonra PYD/PKK'lı hainler Hatay ve 'te sivil yerleşim yerlerine 95 roket fırlattı.

Türkiye'nin bölgeden terörü temizlemek için başlattığı harekat işte tüm bu terör yuvalarını kurutmak ve hain saldırıları engellemek için yapılıyor. , PYD/PKK'lı hainleri vurdukça içeride terör seviciler kuduruyor.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 15:52
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