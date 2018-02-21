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Erdoğan: "Afrin'e giden Esad milislerine gereğini yaptık"

Külliye'de düzenlenen 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Esed ile 'nin anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afrin'e girmeye çalışan Esed milisleriyle ilgili "Toplarımız gereğini yaptı ve geri dönmek zorunda kaldılar" dedi.

Erdoğan: Afrine giden Esad milislerine gereğini yaptık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Kalkınma Planı'nda konuşan , Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de önemli açıklamalar da bulundu.

"AFRİN'E İLERLEYENLERE GEREĞİNİ YAPTIK"
Dün akşam Afrin'e 'ye destek için giden Esad'in milislerine 'nın müdahale ettiğini belirten : "Teknolojik yatırımlarımızın etkileri savunma sanayinde de gösteriyor. Milli teknolojilere sahibiz. Birçok iç ve dış tehdidi yerli ve milli üretim ile bertaraf ediyoruz. Afrin'de eğer biz birilerine muhtaç durumda olsaydık şuan geldiğimiz konumda olmayacaktık. Kendi göbeğimizi kestik, bu sabah itibarıyla 1.780 teröristi etkisiz hale getirdik. SİHA'larımız gereğini yaptı, toplarımız gereğini yaptı ve geri dönmek zorunda kaldı." diye konuştu.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 15:58
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