Maçka Parkı’ndan ağaç taşıma işlemi sona erdi

Yeşil alan hassasiyeti gözetilerek etaplar halinde yapılan tünel çalışmaları kapsamında Maçka Parkı'nın 3 bin 500 metrekarelik bölümünde yer alan 176 ağacın uzman ekipler eşliğinde özel yöntemlerle taşınma işlemi tamamlandı. Dünyada yaygın olarak kullanılan son teknoloji ROOTBALL yöntemi ile taşınan ağaçlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden alınan rapor doğrultusunda Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı'na dikildi.

Dikilen ağaçların çanak ve sabitleştirme işlemleri tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında Maçka Parkı öncekinden daha da yeşillendirilip ve ağaçlandırılarak zenginleştirilecek.

ÇEVRE DOSTU TÜNEL

Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin tamamlanmasıyla birlikte günlük çift yönde 33 bin araç geçişi olması ve tünel ile günde 23 bin 725 kg CO2 emisyon salımının azaltılması bekleniyor. Yılda tünel ile azaltılması hedeflenen CO2 emisyonu, yaklaşık 396 bin ağacın absorbe (emme) ettiği emisyon miktarına eşdeğerdir.





EYLEM ÇAĞRISINI TAKAN YOK

Maçka Parkı'ndaki ağaçların Sarıyer'e taşınmasını protesto etmek isteyen Canan Kaftancıoğlu, beklediği kalabalığı toplayamadı.

İSTANBUL'U BÖYLE Mİ ALACAK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maçka Parkı'ndaki ağaçların taşınmasına tepki göstererek eylem çağrısı yapmıştı.

Bu çağrıya uyup İBB'nin önünde toplananların sayısı, elle sayılacak kadar az oldu.





TAŞINAN AĞAÇLAR SARIYER'DE HAYAT BULUYOR

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisi, tünel çalışmaları kapsamında 176 ağacın taşıma işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Bundan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alanda herhangi bir ağaç taşıma işleminin yapılmayacağını şu sözlerle ifade etti; "Dikilen ağaçların bakım işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte orman işletmesine devredilecektir. Tünel inşaatı tamamlandıktan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alan eskisinden daha yeşil hale getirilecektir."





70 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK

İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe - Levazım Tüneli ile Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi'nde son bulacak.

Öte yandan ağaçların dikildiği alan havadan görüntülendi.



