Van'dan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.
PÖH'ler Afrin'e dualarla uğurlandı
- Türkiye düşmanlığında son nokta!
- Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin üzerinden Türkiye’ye karşı saldırıları
- Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Afrin açıklaması
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Allah işlerini kolaylatsın
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