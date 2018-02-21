;
Yol Durumu
  1. Satın alınacak ev, tapuda üç boyutlu görülebilecek
  2. Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Afrin açıklaması

'ler Afrin'e dualarla uğurlandı

'dan Polis Özel Harekat () timleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince () terör örgütleri /PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.

Etiketler: , , ,
  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 12:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ağası ağası

Allah işlerini kolaylatsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 15:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar