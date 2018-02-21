

Genel müdürlük görevine 6 yıl sonra yeniden atanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, kurumun çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.



Yeni çalışmalara ilişkin de bilgi veren Adlı, vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) giriş yaparak, taşınmazlarına ilişkin bilgi alabildiklerini hatırlattı.

Artık üç boyutlu, akıllı veriler sunmak için çalışacaklarına dikkati çeken Adlı, "Şu anda grafik olarak haritalara baktığınız zaman sadece çizgisel olarak, iki boyutlu görüyorsunuz. Artık bu yetmiyor. Çünkü 40-50 katlı binalar var. Binaların içerisinde yüzlerce bağımsız bölüm var ama bunlarla ilgili bilgiyi vatandaş sağlıklı bir şekilde göremiyor. Hazırladığımız projeyle bunu üç boyutlu, akıllı verilere dönüştürüp, gerekirse kendi dairesinin içerisine kadar girip, oradaki brüt alanı görebilecek şekilde vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tapu işlemlerinde mülkiyetin yerini hesaplamada 5 santimetrenin bile büyük önem taşıdığını vurgulayan Adlı, "Bu, mülkiyeti en ince detayına kadar görebileceğimiz ve hizmete sunabileceğimiz bir data olacak" ifadesini kullandı.