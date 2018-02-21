Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle;

ZEYTİN DALI HAREKATI

Zeytin Dalı harekatı Afrin ve çevresinde teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürecektir.



Çevremizde yaşanan hadiseleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı dikkate aldığımız zaman bu Türk ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Son bir yıllık dönemde 1.5 milyon istihdam ile son yıllarda önemli bir başarıya da imza atmış bulunuyor hükümetimiz. Afrin'le ilgili olabilir, eksik, kasıtlı haberlerin piyasalara farklı şekillerde yansıdığını görüyoruz. Bazen olumsuz etkiler de yapabiliyor. Bizim buradan çağrımız, açıklamaları resmi makamlardan almak suretiyle takip etmeleridir.



TERÖR KONVOYU AFRİN'E GİREMEDİ

TSK'nın bu sabah yaptığı açıklama ile de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780'e ulaştı. Zeytin Dalı Harekatı, Afrin ve civarındaki terör unsurları etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Esad rejimi ile YPG arasında anlaşma imzalandı mı diye haberler çıktı. Biz ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ifade ettik. Dün yaşanan hadise, Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarına, oradan da şehre girmeye çalışan 40-50 araçlık konvoyun girme teşebbüsünü gördük, bu topçu atışları ile püskürtüldü. Burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Anlaşma olsa bile Türkiye olarak bir harekatla ilgili planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Rejim veya başka unsurların bu adımlarının çok ciddi sonuçları olacaktır.

"BÖLGENİN YENİ BİR KANDİL YAPILMAK İSTENDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR"

Yeni veriler bizim baştan beri verdiğimiz kararın doğruluğunu teyit etmektedir. Ele geçirilen bilgilerde aslında bölgenin yeni bir Kandil yapılmak istendiğini açıkça ortaya koyuyor. Harekatın meşruiyeti açısından da bu yönde yeni verilerin elimize geçtiğini ifade edebilirim. Bu Suriye'den teröristlerin temizlenmesi ile ilgili sürecin önemli birini oluşturmaktadır.



"BUNU 12'YE ÇIKARTACAĞIZ"

İdlib'de askeri gözlem noktalarının tesis edilmesi süreci devam ediyor. Bunu 12'ye çıkartacağız. TSK, Astana'da alınan kararla bu süreci hayata geçirmektedir.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ESAD REJİMİNE ÇAĞRI: SALDIRILARI DURDURUN

Doğu Guta'da 2 günde 160'tan fazla sivilin ölümü ile gerçekleşen saldırılar gerçekleştirildi. Suriye rejimine saldırıları durdurma çağrısında bulunuyoruz. Diplomatik girişimlerimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor.



ADANA'DAKİ 4,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

Kimyasal hadım dahil bütün opsiyonlar değerlendirilecektir. Mevzuatla ilgili düzenlemelerin yanı sıra toplumsal farkındalığın da önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum.



MCMASTER-TILLERSON'UN TÜRKİYE ZİYARETİ

Geçen hafta 10 Şubat'ta başlayan McMaster'ın Türkiye ziyareti ile başlayan daha sonra Mattis ile yapılan görüşme ve Tillerson'ın kabulü çerçevesinde bir süreç yaşadık. Biz bu konuda iyimser bir bakış açısına sahibiz. Üzerinde mutabık kaldığımız çerçevenin Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginliği aşacak şekilde olduğunu görüyoruz. YPG'ye desteğin sonlandırılması, Münbiç'ten çıkarılması konusunda beklentilerimiz çok açık ve nettir. Artık PYD-YPG ile işbirliğinin sona erdirilmesi gerekmektedir.



ABD'DEN FETÖ TALEBİ

Ne Barack Obama, ne Bizim bütün talebimiz, hakkında tutuklama kararı, davalar bulunan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ama şu anda Amerika'da bulunan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmeleri ve yargının önüne çıkmalarıdır. Beklentimiz, Trump yönetiminin bu terör örgütüyle ilgili somut adımlar atmasıdır.Donadl Trump döneminde netice verici uygulama görmedik.



"YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALILAR"

Şu anda Amerika'da bulunan bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmeleri ve yargı önüne çıkmalarıdır bizim beklentimiz. Trump yönetimi de somut adımlar atmalı. Bunlar gerçekleştiği taktirde hem ikili ilişkiler normalleşme sürecine girecek hem de Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilmek suretiyle bölgenin de istikrarı için önemli adım atılmış olacaktır.

SORU VE CEVAP

"ANKARA-ŞAM ARASINDA SİYASİ TEMAS TRAFİĞİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bizim Şam rejimi ile resmi temasımız söz konusu değil. Astana çerçevesinde 3 garantör ülke olarak bizim Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri koordine etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Zaman zaman bu mesajlar, Rusya ve İran üzerinden Şam rejimine de iletilmekteydi. Dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde istihbarat birimimiz doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir. Doğrudan Ankara-Şam arasında siyasi veya diğer alanlarda temas trafiğimiz söz konusu değil.

AVRUPA BİRLİĞİ; TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE "SCHENGEN DÜZENLEMESİ"

Biz AB Komisyon Başkan Yardımcısı'na bu konu ile ilgili kağıdımızı gönderdik. Bizim beklentimiz kriterin tamamlandığın AB Komisyonu tarafından da tasdik edilmesi. Schengen düzenlemesi yıllar önce yapılması gereken bir konudur. Bu konu hep ötelendi. Son iki yılda da bu iş sürüncemede bırakıldı. ilgili birimlerimiz çalışmayı, bu kağıdı AB'ye ilettik. Komisyonda bunun değerlendirmesi yapılıyor. Şu anda değerlendirme devam ediyor. Bizim beklentimiz Avrupa ile, Almanya, İtalya gibi ülkelerle komisyonun da artık bunu bir sorun olmaktan çıkartması.



"KİMSEYE BİR İZAHAT BORCUMUZ YOK"

Afrin meselesine gelince, İkide bir önümüze 'Afrin operasyonu durmalı, şöyle, böyle olmalı...' gibi açıklama getirenlere cevabımız budur; Kimseye bir izahat borcumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti kendi ulusal çıkarları için gereğini yapmaktadır.