İttifak teklifi bugün saat 15.00'te AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunulacak.



Seçime 1 yıldan fazla bir süre olmasına karşın hem iktidar hem muhalefet çalışmalarına başladı.

Seçime yönelik ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenmişti.

İki parti seçimlerde ittifak kuracaklarını açıklamışlardı.

26 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

Bu ittifak ve bundan sonraki ittifakların yolunu açmak için yasal çalışma yürüten iki parti, 9 toplantı ve toplamda yaklaşık 24 saatlik mesai harcayarak yasa teklifi hazırladı.

Bugün (21 Şubat) Meclis'e gidecek olan 26 maddelik kanun teklifi AK Parti ve MHP'nin ortak imzasını taşıyor.

ORTAK MUTABAKAT SAĞLANDI

AK Parti'den yapılan açıklamada, seçmenin hür iradesi ile oy kullanmasının önündeki bütün engelleri kaldıracak ve buna imkan sağlayacak düzenlemeler içeren kanun teklifi metninde iki partinin ortak mutabakat sağlandığı belirtildi.

YEREL SEÇİMLERİ KAPSAMIYOR

MHP tarafından ise; daha önceki seçim kanunlarında bulunan ittifakı yasaklayan hükümlerin kaldırılarak siyasi partiler arası ittifakın yolunu açacak ve ittifakın da ne şekilde yapılacağına dair düzenlemeler bulunan metin için Milletvekili Seçim Kanunu ile ilgi düzenlemeleri içerdiği ve yerel seçimlerle ilgili bir çalışmanın yapılmadığı açıklandı